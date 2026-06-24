ヒットメーカーとしてチームをけん引している松本（C）産経新聞社巨人は6月23日に行われた広島戦（マツダ）に7−3と勝利、再び阪神と並び同率首位に立った。投げては先発の戸郷翔征が7回途中3失点で4勝目。チーム合流後無傷の4連勝と右のエースがいよいよ強みを発揮してきた。【動画】シュアな打撃が光る、松本の打撃シーン打線の中心的役割を果たしたのは打撃好調な松本剛だった。「2番・右翼」で先発出場。3回二死二塁の場