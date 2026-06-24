Ｊ２磐田は２４日、ＤＦ森岡陸（２７）のＪ２山形への完全移籍を発表した。森岡は磐田の下部組織で育ち、法大を経て２１年にトップチームでデビュー。リーグ戦は通算４７試合（Ｊ１・２２試合、Ｊ２・２５試合）に出場した。森岡はクラブを通じてコメントを発表した。「プロとして５年半、ジュニア、ジュニアユース、ユース時代を含めると約１７年間在籍したクラブを離れる決断は、決して簡単なものではありませんでした。小