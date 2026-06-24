◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージL組第2節 クロアチア 1-0 パナマ(日本時間24日、トロント・スタジアム)強豪クロアチアがパナマの堅い守備に苦戦するものの、後半9分のアンテ・ブディミル選手のゴールによる1点を守り切り今大会初勝利を挙げました。チームを牽引するルカ・モドリッチ選手にとっては、この試合が同代表で200試合出場となり、記念すべき日を勝利で飾りました。試合後には、そんな功労者に対しチームが