ロッテは２４日、２６日のソフトバンク戦（ＺＯＺＯ）でＲＩＺＩＮＦＩＧＨＴＩＮＧＦＥＤＥＲＡＴＩＯＮ（ライジンファイティングフェデレーション）に所属する「ヒロヤ」が来場し、セレモニアルピッチを行うことを発表した。ヒロヤは球団を通し「自分が一人の格闘家として、このセレモニアルピッチに呼んでいただけたことを、心から光栄に思います。生涯忘れられない経験を、本当にありがとうございます。リングに上がる