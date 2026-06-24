「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが番組共演者とのオフショットを披露した。２４日までに自身のインスタグラムを更新したＭａｔｔ。「フジテレビ【真剣遊戯ＴＨＥバトルＳＨＯＷ⭐︎】見てくださりありがとうございました」と番組出演について報告し、「コントロール良すぎて矢が突き抜けたの血が騒ぐあれまたやりたいわ」と一言感想を添えた。また、「プライベートでしか会ったことなかっ