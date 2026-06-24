初出場のウズベキスタン代表ユニホームに注目が集まっている。選手の右胸部分に書かれているのは、平仮名の「て」に見える文字。ＳＮＳでは「なんだろ」「終始気になった」「かわいい」「日本受けしそう」などの声が上がった。正体は自国のスポーツ用品を中心とするブランド「７ＳＡＢＥＲ」のロゴで、数字の「７」をデザインしたものだという。２１年東京五輪でも着用していた。くしくもウズベキスタンが２得点を決められた