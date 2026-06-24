熊本県上天草市大矢野町の24日午前11時50分ごろの様子です。 【写真を見る】【大雨の現状】土砂災害警報が発表中の熊本・上天草市 「避難所にいたほうが安心」という住民も人的・住宅被害はなし※24日午前11時50分ごろの放送から 上天草市では、24日朝から雨脚が強くなっていますが、警察や消防によりますと、今のところ雨による人的被害や住宅の被害は確認されていないということです。 この雨に伴い、上天草市では避難所