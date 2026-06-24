ロッテは6月26日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）に、RIZINFIGHTINGFEDERATION（ライジンファイティングフェデレーション）に所属する総合格闘家のヒロヤが来場し、セレモニアルピッチを行うと発表した。ヒロヤは「自分が一人の格闘家として、このセレモニアルピッチに呼んでいただけたことを、心から光栄に思います。生涯忘れられない経験を、本当にありがとうございます。リングに上がる時と同じ気持ちで、この