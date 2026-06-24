テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２３日に放送された。この日は「芸人家庭内リーク」。たくろう・赤木裕の家庭内の様子を昨年に結婚した妻が明かした。赤木の妻は「意外と思われるかもしれませんが、夫は普段からものすごく愛情表現をしてくれます。『行ってきます』のチューは当たり前で、家にいる時は私がトイレに行くときも着いてきて。まさにドラクエの仲間状態です。そんな、寂しがり屋な所がある本当に可愛い夫です」