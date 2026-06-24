日本代表MF田中碧（リーズ／イングランド）が、スウェーデン代表の強力2トップへの警戒を言及した。FIFAワールドカップ2026のグループFに入る日本代表は、初戦のオランダ代表に2−2で引き分けた後、チュニジア代表に4−0で快勝したことで、勝ち点（4）ではオランダ代表と並んでいるものの、2位に位置しており、最終戦を引き分け以上で終えれば、2位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。そうした状況で、25日に行わ