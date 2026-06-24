歴史ある町並みから「米国で最も英国らしい」と言われるボストンが、もっと英国らしくなった。ここでスコットランドが２試合を戦い、サポーターが特に夜の街を占拠したからだ。ユニホーム姿で繰り出し、ビールを手に騒ぐ。私と同宿の男性は「ハイチ戦とモロッコ戦の間は、ノルウェー―イラク戦を見たり、飲みに行ったりしている」と楽しそう。ラグビーＷ杯でも彼らの赤ら顔は見てきたが、２８年ぶりの出場とあって、さらに気合