ロック歌手のダイアモンド☆ユカイが２４日、東京・渋谷１０９で行われた映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の公開記念歌唱イベントに出席した。ユカイは１９９６年公開の同アニメシリーズ第１弾の主題歌として書き下ろされて以来、日本版の「君はともだち」を担当。３０年が経ち「まさしく『君はともだち』と共に生きてきたと言っても過言ではない。相棒。辛い時も楽しい時もいつも一緒にこの歌を歌ってきた。色々思