放送作家でタレントの野々村友紀子が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自身がＰＴＡで行ったベルマーク委員会について語ると、共感の声が相次いだ。この日はファンからの相談に答えていく企画で、ママ友がなかなかできない…という相談から、学校や園で役員をして、その仲間で友達を増やしていったという話題に。そこから野々村は「ベルマーク（委員）もやったし」と切り出し「ベルマーク、ホンマに面倒臭かったな」