離婚を考えた際、老後の年金について不安を感じる人もいるでしょう。離婚をすると、条件によっては年金分割の請求が可能です。ただし、専業主婦だったか、共働きの期間があったかで分割の内容が変わる場合があります。 今回は、年金分割制度の概要や、専業主婦だった場合に受け取れる年金額の目安などについてご紹介します。 年金分割制度とは 年金分割制度とは、離婚をしたときに一定条件を満たしていると、配偶