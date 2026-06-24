トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督による注目の新作映画『DIGGER／ディガー』より、トムのキャリアをたどる特別映像と、3種類のティザーポスターが公開された。 『DIGGER／ディガー』は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014）および『レヴェナント：蘇えりし者』（2015）でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したイニャリトゥ監督と、