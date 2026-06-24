THE RIVERでは2026年7月3日（金）より、ヒューマントラストシネマ渋谷にてを行う。というわけで今回は、『スパイダーマン2』の大好きなシーンの話をする。メイおばさんとドクター・オクトパスのシーンだ。 まずメイおばさんというのが、我々アメコミ映画ファンにとって「もう1人の祖母」みたいな存在である。『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのサリー・フィ&#