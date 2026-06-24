ガールズグループDIA出身のキ・ヒヒョンが、年下モデルとの交際をサプライズ公表した。キ・ヒヒョンとモデルのイ・サンユンは6月23日、それぞれのSNSに日本・大阪で撮影された動画を投稿した。【画像】キ・ヒヒョン、モデルと手つなぎ大阪デート公開されたのはCCTV（防犯カメラ）の映像で、2人は「初めての大阪でCCTVで思い出作り」というコメントを添えた。動画には、大阪の街で2人が手をつないで歩いている途中、CCTVカメラを見