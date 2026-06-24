ケビン・オが除隊後初の新曲でカムバックした。ケビン・オは6月23日、デジタルシングル『my girl』をリリースした。【写真】「そんな理由？」兵役免除の韓国芸能人20人『my girl』は、ケビン・オが昨年6月の除隊後、約1年ぶりに発表する新曲だ。アコースティックギターを中心とした温かみのあるサウンドと、ケビン・オならではのボーカルが調和した楽曲で、自ら作詞・作曲を手がけている。ミュージックビデオには女優のコン・ヒョ