メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の指定以外のごみ袋の使える期間が当面の間、延長されることになりました。 中東情勢の悪化による原油製品「ナフサ」の供給不安から指定ごみ袋が品薄状態になったことを受けて、名古屋市では5月25日から市指定のごみ袋以外の袋も使用できる臨時措置をとっています。 期間は当初、「6月末まで」としていましたが、名古屋市は24日、「当面の間」延長すると発表しました。 供給