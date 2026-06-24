女優ナム・ボラが、弟を亡くして経験した深い喪失感と苦しみを語った。ナム・ボラは、6月23日に公開された韓国CGNのYouTubeチャンネルに出演し、人生で最も辛かった瞬間を振り返った。【写真】ナム・ボラ、"13人きょうだい"の大家族を公開ナム・ボラが振り返った「人生で最も辛かった瞬間」は、2015年に突然この世を去った弟との別れだという。当時、彼女は早朝祈祷に通い「助けてください、救ってください」と泣き叫んでいたと告