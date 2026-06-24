【モデルプレス＝2026/06/24】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が24日、都内で開催された「ドクターシーラボ（R）新ブランドアンバサダー就任式」に出席。“すごく意識”していることを明かした。【写真】書道6段のM!LKメンバー、直筆美文字◆佐野勇斗「メンバーの5人と向き合って」ドクターシーラボ（R）の新ブランドアンバサダーに就任した佐野は「10代の頃から本当に使わせていただいていたので、すごく運命的なも