西日本付近で梅雨前線の活動が活発となっており、四国地方では26日にかけて大雨となるおそれがあります。土砂災害や河川の増水や低地の浸水などに警戒してください。また、27日(土)も台風7号の影響で大荒れとなり、激しい雨や雷雨となりそうです。台風の動きにもご注意ください。梅雨前線の活動が活発化明日25日にかけて局地的に非常に激しい雷雨今日24日(水)から明日25日(木)にかけて、梅雨前線は四国地方まで北上して活動が活