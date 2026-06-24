トライアンフ スラクストン400｜Triumph Thruxton 400 毎年春に開催されるJAIA（日本自動車輸入組合）主催の輸入二輪車合同試乗会は、国内で販売されている輸入二輪車メーカーの最新モデルが一堂に会するメディア向け試乗イベントだ。輸入車の魅力は、国産車とは異なる個性的なデザインや独自の乗り味、そして長い歴史のなかで培われたブランドアイデンティティにある。かつては輸入二輪車というと大型モデルが中心で