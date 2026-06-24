「Meta Adventurer」 米Metaは現地時間6月23日、レイバンやオークリーなどを展開する「EssilorLuxottica(エシロールルックスオティカ)」と共同開発した新しいAIグラス「Meta Glasses」を発売した。フレームは3タイプで、価格は299ドルから。なお発表時点では、発売国に日本は含まれておらず、米国、イギリス、カナダ、フランスなどで発売される。 なお、日本のMeta公式サイトでは、Meta Glassesの