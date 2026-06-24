食品メーカーで営業として働く20代のAさんは、長時間労働と上司からの厳しい叱責に耐えかね、退職を決意しました。しかし直属の上司は感情的になりやすく、「辞めたい」と言ったら怒鳴り散らされる可能性があります。そこでAさんは退職代行サービスを利用することにしました。【漫画】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」代行業者から会社へ退職の連絡が入った直後、自宅で待機していたAさんのスマホに上司から着信