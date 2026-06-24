紀ノ国屋は2026年6月24日（水）より、柔らかなナイロン生地を使用した、軽量で持ち運びやすいバッグ「折りたたみクロスボディバッグ」を発売する。【写真】手持ちと肩掛けの2WAY仕様クロスボディタイプのため、ショッピングやお出かけの際に肩にかけることで両手が自由に使える。また、使わない時はコンパクトに収納可能なため、荷物が多くなりがちな日のサブバッグとしても最適。使わない時はコンパクトに収納可能ボディには紀ノ