ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「権力と富の先」。世界中のエリート層が疑惑の対象となったエプスタイン・ファイル。富と権力に溺れた人々の行きつく先を思い、スーさんは――。* * * * * * *権力と富の先米国とイスラエルによるイラン攻撃が始まって、まんまと人の口に上らなくなった話題がある。エプスタイン・ファイルだ。2019年に獄中死した米国の資産家ジェフリー・エプスタイン氏の未成