時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは長野県の60代の方からのお便り。96歳の父親を病院へ連れて行った帰り道、買い物をするためにお店に寄ったところ――。* * * * * * *父との束の間の外出96歳の父の病院受診の日。父は93歳の母とともに去年から介