◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)ドジャースは打線がつながり12-3で快勝。大谷翔平選手以外のスタメン全員がヒットを記録する猛攻の一戦となりました。過去月間2桁本塁打3度と、6月が最も相性がいい大谷選手は、今季も試合前で7本塁打を含む月間打率.350、OPS1.256を記録するなど好成績をキープ。「1番・DH」としてスタメン出場した大谷選手は、初回に四球を選び、トミー・エドマン選手のタイ