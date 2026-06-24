俳優の吉岡里帆（33）が23日、Instagramを更新。着物姿の最新ショットを公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】吉岡里帆の最新ショット（複数カット）これまでにもInstagramで、撮影現場での飾らない姿や、姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の妹・ももさんと訪れたビーチでの無防備なプライベートショットなどを投稿し、「ほんまにキュート」「くつろいでいる姿に心癒やされます」などの反響を集めていた吉岡