北朝鮮で新型の駆逐艦「崔賢」の就役式が行われ、金正恩総書記は「海軍の核武装化」が進んでいると強調しました。北朝鮮メディアによりますと、金正恩総書記は23日、5000トン級の新型駆逐艦「崔賢」の就役式に出席しました。「崔賢」はこれまで核弾頭を搭載したミサイルの運用を想定した発射試験を繰り返していて、朝鮮半島西部の黄海を管轄する艦隊に配備されます。金総書記は演説で、「海軍の核武装化はその道のりを正確に歩んで