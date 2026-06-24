お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が、23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（午後10時）に出演。入院中のマツコ・デラックスを見舞いに行った時のことを振り返った。マツコは今年2月、首の手術を受けるために入院。2カ月ほど休養した。マツコと番組で共演するゲストのSUPER EIGHT村上信五は、退院後のマツコについて「口は悪なってますね。2カ月たまってましたから」と冗談めかしつつ、「元気は元気です