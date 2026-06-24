100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第127回は「今、求められる人」です。【写真】越乃さんが描いた〈ちなつ呂布〉* * * * * * *前回「元タカラジェンヌが〈国家資格〉に挑戦。しかし学科試験の最中、突然試験官が近づいてきて…」はこち