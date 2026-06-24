お笑いタレントの小籔千豊さんは6月24日、自身のInstagramを更新。芸能人同士の「熱愛スクープ」を暴露し、話題となっています。【写真】小籔千豊が熱愛スクープを暴露!?「まさかのアルファベット3文字カップル」小藪さんは「熱愛スクープ!!世紀のカップルの密会まさかのアルファベット3文字カップル」とつづり、3枚の写真を投稿。いずれもタレントのYOUさんとお笑いタレントのバイク川崎バイク（BKB）さんのツーショットです