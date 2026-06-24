新潟市南区で23日夜、代行運転中の車が道路を逸脱し、反対車線の道路脇店舗の塀に衝突する事故がありました。この事故でドライバーの57歳の男性が死亡しました。警察によりますと23日午後8時半ごろ、事故を起こした普通乗用車は国道8号線を南方向に向かっていたところ、新潟市南区下塩俵で車線を逸脱し、反対車線側の道路脇にある店舗の塀に衝突しました。この車の後ろを走行していた代行業者の従業員から110番通報がありま