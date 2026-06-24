今年４月に７７歳の喜寿を迎えた武田鉄矢さん。５月２０日に、今までの人生を振り返りつつ、“老い”とどう向き合うべきかを見つめ直した『花咲けじいさん人生後半の教科書』（双葉社）を上梓しました。「人生の後半に差しかかるにあたって夫婦はどう向かい合えばいいのか」──武田さんに、老後の夫婦の在り方についてお聞きしました。【書影】『花咲けじいさん人生後半の教科書』（著：武田鉄矢／双葉社）* * * * * * *人生