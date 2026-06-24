香港メディアの香港01は23日、米ブルームバーグの報道を引用して、中国のテンセント（騰訊）が日本の複数のゲーム会社への投資から撤退を検討しているようだと報じた。ブルームバーグは関係者の話として、中国のゲーム大手テンセントが日本の複数のゲーム会社への投資から撤退する方向で協議を進めており、その中にはマーベラスも含まれていると報じた。世界的な投資ポートフォリオの見直しの一環だという。関係者によると、テンセ