お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラさんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方の父・池田57CRAZYさんの姿を公開したところ「大丈夫!?」「病院に付き添ってあげて」といった声が寄せられています。【写真】池田レイラの父・池田57CRAZYに心配の声「心配してあげて笑」レイラさんは「本日ネタ見せだったのですが、父がネタを終えて作家さんにアドバイスを貰っている時に『すみません腰が痛くて…』と言いながら四つん