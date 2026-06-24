「Z NISMO」に6速MT追加！2022年にデビューした現行の「フェアレディZ」（RZ34型）は、日本だけでなく北南米や豪州、東南アジアなど複数の国で販売され、高い人気を得ているスポーツカーです。海外では「Z」という名称で展開されており、NISMOの専用エアロパーツやエンジンチューンが施されたハイパフォーマンスモデルも「Z NISMO」の名で販売されています。【画像】超カッコイイ！ これが6速MT搭載の「Z NISMO」です！2026