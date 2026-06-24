カーキャリアが「爆発・炎上」NEXCO中日本 東京支社は2025年6月17日、公式SNSを更新。高速道路上での「車両火災」に関する注意喚起動画を公開しました。いったい何があったのでしょうか。動画は3車線あるトンネル内を道路カメラが捉えたものです。映像の上部に「E1A 和田島TN 下」とあることから、新東名高速の下り線、清水PA〜新清水JCT間に位置する「和田島トンネル」内とわかります。【動画】「えっ…」 これが新東名で