24日はド軍スタメン選手でただ一人の無安打に終わる【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手はあす24日（日本時間25日）の敵地でのツインズ戦で8勝目をかけて先発登板する。デーブ・ロバーツ監督は23日（同24日）の同カード後、投打二刀流での出場を明言した。報道陣から大谷について聞かれた指揮官は「ええ、ショウヘイは明日打つ」と語った。捕手についてはラッシングを起用す