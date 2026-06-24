お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が23日放送のテレビ朝日系『ロンドンハーツ』（毎週火曜後11：15）に出演。妻の衝撃的な告白に顔面蒼白の事態となった。【写真】すっかりパパの表情に…第1子の誕生を報告した大崎この日のテーマは「芸人家庭内リーク」。芸人の妻たちが夫の素顔や秘密を明かした。2025年2月、フジテレビ系『さんまのお笑い向上委員会』（毎週土曜後11：10）に出演し、結婚を報告。同6