『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年 シアターGロッソで不滅のアタック！〜No Border， Endless Adventure〜』が9月22日に東京・後楽園のシアターGロッソで開催されることが決定した。【写真】20年経っても変わらぬ明石暁を演じた高橋光臣2006年2月19日から放送を開始した特撮テレビドラマ『轟轟戦隊ボウケンジャー』。その放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベントの開催が決定した。