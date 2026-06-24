梅雨前線の影響で熊本県内は、25日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり土砂災害などに警戒が必要です。 【写真を見る】【熊本の大雨情報】25日の明け方から昼前にかけて再び非常に激しい雨多い所で200ミリの予想（25日正午まで） 熊本市では通勤時間帯に雨が強まり、午前8時までの1時間に30ミリの激しい雨を観測しました。 熊本市の井芹川流域に避難指示 記者「熊本市を流れる井芹川です先ほど避難指示が出されました」