新潟県は総額約74億円の補正予算案を発表しました。雪害対策の費用などが盛り込まれています。 6月24日の定例会見で花角知事が発表した総額約74億円の補正予算案。 今年4月に打ち出した雪害防止に向けた緊急対策に関連する費用として、あわせて約2700万円が計上されています。 昨シーズン、県内では雪による死者が過去10年で最多の25人、ケガ人が255人にのぼっていて、除雪作業中の事故が最も多くなっています。 事故の