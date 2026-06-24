6月定例県議会閉会日の24日、熊本県は、中東情勢に伴う物価高対策を盛り込んだ約11億円の一般会計補正予算案を追加で提出し、可決されました。 中東情勢に伴う物価高対策を追加 熊本県木村敬知事「生活者・事業者へのLPガス料金の負担軽減のための支援など11億円を計上しています」 24日、県が追加で提出した約11億円の一般会計補正予算案は、中東情勢に伴う物価高対策として国の補正予算が成立したことを受けたものです。 支