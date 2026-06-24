中国で開かれている「夏季ダボス会議」の会場＝24日、遼寧省大連市（共同）【大連共同】中国の李強首相は24日、中国遼寧省大連市で開催中の国際会議「夏季ダボス会議」の式典で演説し「近年中国は、最先端技術で大きな成果を上げ、新たな産業を生み出してきた」と述べた。中国が競争力を持つのは「政府補助金のおかげではない」と強調し、自国企業への過剰な補助金が市場をゆがめているとの国際機関などからの批判に反論した。