お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が23日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。今年の目標を語った。オードリー若林正恭から「新しい恋愛の可能性とかどうですか？」と聞かれ、クロちゃんは「今年の目標がリチとの復縁なんですけど」と答え、スタジオを笑わせた。コットンの西村真二は「もういいって」とつっこんだ。クロちゃんは、TBS系で25年1月に放送された「水曜日のダウンタウン