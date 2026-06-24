TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が24日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「モグライダーともしげを…2週間にわたり隠し撮りした映像や、家族・地元の取材から『ともしげクイズ』を作成！予測不能な男がみせる新たな一面とは！？」と告知。モグライダーのともしげ（43）に密着する。告知動画によると、ドライブレコーダーも公開されているという。「ともしげクイズ」の解答者はきし