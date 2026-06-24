ClaudeをSlackのチャットに参加させられる機能「Claude Tag」が登場しました。Claude Tagを用いると「@Claude」でClaudeに話しかけてタスクを依頼したり関連情報を確認したりできます。Claude Tag | Claude by Anthropichttps://claude.com/product/tagIntroducing Claude Tag \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/introducing-claude-tagAgent identity: a new access model for autonomous, team-wide AI | Claudehttps:/